Яковлев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1942

Отец: не указан

Мать: Крылова Татьяна Федоровна

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