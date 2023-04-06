Малюгин Василий Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалюгин Василий Куприянович

Малюгин Василий Куприянович

avatar

Место рождения

Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Малюгин Куприян Иванович

Мать: Малюгина ?

Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.01.1933

Жена: Малюгина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.01.1934

Дочь: Бочкарева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Малюгина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
08.12.1937

Сын: Малюгин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Малюгина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюгина Анна Яковлевна

Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
С 1940
был на войне с финами
Работа или профессия
Неизвестно
продавец в сельпо
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Причина смерти: На войне | Жлобин, Беларусь
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close