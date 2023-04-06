Малюгин Василий Куприянович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Малюгин Куприян Иванович
Мать: Малюгина ?
Бракосочетание
16.01.1933
Жена: Малюгина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.01.1934
Дочь: Бочкарева Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Малюгина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
08.12.1937
Мать ребёнка: Малюгина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюгина Анна Яковлевна
Работа или профессия
С 1940
был на войне с финами
Работа или профессия
Неизвестно
продавец в сельпо
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Причина смерти: На войне | Жлобин, Беларусь
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
пропал без вести