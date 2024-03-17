Зверева (Колотушкина) Ксения Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Колотушкина) Ксения Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.2007

Дочь: Айкашева Валерия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.2015

Дочь: Зверева Анна Антоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.2023

Сын: Зверев Матвей Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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