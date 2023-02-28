Русанов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.12.1820
Дата смерти26.04.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1831 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.04.1882
г. Киев, Украина