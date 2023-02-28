Русанов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанов Николай Иванович

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Место рождения

Матвеевская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.12.1820

Дата смерти

26.04.1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеевская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1831 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.04.1882
г. Киев, Украина
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