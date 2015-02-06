Смирнова (Корелова) ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1939
Дата смерти06.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1957
Сын: Смирнов ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
04.07.1960
Сын: Смирнов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
01.04.1971
Сын: Смирнов СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2015
Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область