Смирнова (Корелова) ТАМАРА НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Корелова) ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1939

Дата смерти

06.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1957

Сын: Смирнов ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
04.07.1960

Сын: Смирнов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
01.04.1971

Сын: Смирнов СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Смерть
06.02.2015
Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
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