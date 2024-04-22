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Лерчер Николай Эдуардович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.12.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещен в Леонтиевской церкви, сын швейцарского подданного, лютеранского вероисповедания Лерчер Эдуарда Эммануиловича и его супруги Елизаветы Михайловны, православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
21.06.1920

Сын: Лерчер Борис Николаевич

Мать ребёнка: Лерчер Анна Александровна

Грибцово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лерчер Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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