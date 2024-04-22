Лерчер Николай Эдуардович
Место рождения
Дата рождения29.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1894 ст.
Крещен в Леонтиевской церкви, сын швейцарского подданного, лютеранского вероисповедания Лерчер Эдуарда Эммануиловича и его супруги Елизаветы Михайловны, православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
21.06.1920
Мать ребёнка: Лерчер Анна Александровна
Грибцово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно