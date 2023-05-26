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Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стручков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Стручков Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стручков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1977

Дочь: Маркова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Стручков Николай Алексеевич

Смерть
2022

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