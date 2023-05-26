Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стручков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Стручков Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1977
Дочь: Маркова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Стручков Николай Алексеевич
Смерть
2022