Тихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна

Тихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна

Место рождения

Пропастищи Ковровского уезда

Дата рождения

1836

Дата смерти

26.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Волоцкий Евграф Алексеевич

Мать: Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна

Пропастищи Ковровского уезда
Бракосочетание
1866

Муж: Тихомиров Андрей Андреевич

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Мария Евграфовна в 1866 году вышла замуж за 24-летнего Андрея Андреевича Тихомирова, окончившего Владимирскую духовную семинарию в 1864 году. Он был определен новым священником в Погост Дмитриевский.... Показать все
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Тихомирова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тихомиров Андрей Андреевич

Анна Андреевна Тихомирова, родившаяся в 1869 году, окончила Владимирское женское епархиальное училище и к 1904 году работала учительницей в земской школе приходской деревни Волковойна.
Смерть
26.03.1903
село Заозерье Новое

Мы используем куки для улучшения работы сайта.