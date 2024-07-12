Тихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна
Место рожденияПропастищи Ковровского уезда
Дата рождения1836
Дата смерти26.03.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Пропастищи Ковровского уезда
Бракосочетание
1866
Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Мария Евграфовна в 1866 году вышла замуж за 24-летнего Андрея Андреевича Тихомирова, окончившего Владимирскую духовную семинарию в 1864 году. Он был определен новым священником в Погост Дмитриевский.... Показать все
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Тихомирова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тихомиров Андрей Андреевич
Анна Андреевна Тихомирова, родившаяся в 1869 году, окончила Владимирское женское епархиальное училище и к 1904 году работала учительницей в земской школе приходской деревни Волковойна.
Смерть
26.03.1903
село Заозерье Новое