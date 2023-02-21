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Крент Светлана Маратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1972

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972

Отец: Крент Марат Антонович

Мать: не указана

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