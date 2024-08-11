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Петров Анатолий Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917

Отец: Петров Михаил Иванович (?)

Мать: Петрова Клавдия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полозова (Петрова) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Петрова А

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Кучерова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1961

Сын: Петров Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Петрова (Кучерова) Нина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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