Петров Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.06.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полозова (Петрова) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Петрова А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова А
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1961
Сын: Петров Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Петрова (Кучерова) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно