Kurtukov Ivan
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1948
Novokuznetsk, Kemerovo Oblast
Смерть
Неизвестно