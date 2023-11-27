Зыкова Акулина Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Ростовцев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1935
Сын: Ростовцев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Федор Николаевич
Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич
Смерть
1941