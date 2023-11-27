Зыкова Акулина Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Акулина Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Ростовцев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
10.05.1935

Сын: Ростовцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Ростовцев Николай Васильевич

Смерть
1941
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