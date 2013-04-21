Сисина (Сисина) Вера Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисина (Сисина) Вера Иннокентьевна

Место рождения

г.Иркутск

Дата рождения

04.11.1924

Дата смерти

21.04.2013

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924

Отец: Сисин Иннокентий

Мать: Сисина (Власова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хенох Рем Германович

Рождение ребёнка
22.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенох Рем Германович

Рождение ребёнка
01.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенох Рем Германович

Смерть
21.04.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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