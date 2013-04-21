Сисина (Сисина) Вера Иннокентьевна
Место рожденияг.Иркутск
Дата рождения04.11.1924
Дата смерти21.04.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924
Отец: Сисин Иннокентий
Мать: Сисина (Власова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хенох Рем Германович
Рождение ребёнка
22.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенох Рем Германович
Рождение ребёнка
01.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенох Рем Германович
Смерть
21.04.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно