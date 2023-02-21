Сизова Параскева Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Параскева Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Сизов Василий Федотов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Сизов Василий Федотов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сизов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Сизов Василий Федотов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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