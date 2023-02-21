Сизова Параскева Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Сизов Василий Федотов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Сизов Василий Федотов
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Сизов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Сизов Василий Федотов
Смерть
Неизвестно