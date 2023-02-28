Кошкин Трофим Нефёдович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кошкин Нефёд Антипович
Мать: Кошкина Ховронья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Приёмная Устинья
Мать ребёнка: Кошкина Анна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кошкин Терентий Трофимович
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Анна
Смерть
Неизвестно