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Кошкин Трофим Нефёдович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кошкин Нефёд Антипович

Мать: Кошкина Ховронья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Приёмная Устинья

Мать ребёнка: Кошкина Анна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кошкин Терентий Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошкин Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Семёновна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Прасковья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Анна

Смерть
Неизвестно
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