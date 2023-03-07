Колупаева (Наймушина) Пелагия Минеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
1807
Сын: Колупаев Иванов
Отец ребёнка: Колупаев Иван Полуектов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Булатова Агрипина (Аграфена) Иванова
Отец ребёнка: Колупаев Иван Полуектов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Колупаев Яков Иванов
Отец ребёнка: Колупаев Иван Полуектов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1840