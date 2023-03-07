Колупаева (Наймушина) Пелагия Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Наймушина) Пелагия Минеева

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Место рождения

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Наймушин Миней (Мина) Семенов

Мать: Наймушина Улита Михайлова

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Колупаев Иванов

Отец ребёнка: Колупаев Иван Полуектов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Булатова Агрипина (Аграфена) Иванова

Отец ребёнка: Колупаев Иван Полуектов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Колупаев Яков Иванов

Отец ребёнка: Колупаев Иван Полуектов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Иван Полуектов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1840
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