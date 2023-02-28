Терентьев Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Терентьев Яков Васильевич
Мать: не указана
Военная служба
С 12.11.1941 по ?.07.1943
Воинское звание: Рядовой Призван 12.11.1941 года Илекским РВК. Последняя связь 18.07.1943 года с полевой почты 40364 "у".
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести в июле 1943 года.