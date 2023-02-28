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Терентьев Яков Яковлевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Терентьев Яков Васильевич

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 12.11.1941 по ?.07.1943
Воинское звание: Рядовой Призван 12.11.1941 года Илекским РВК. Последняя связь 18.07.1943 года с полевой почты 40364 "у".
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести в июле 1943 года.
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