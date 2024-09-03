Шестакова (Бондарева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Бондарева) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Иван Григорьевич

Мать: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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