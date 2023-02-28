Аксинья Никитична
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1799
Крещение
1799
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1799
Россия
Бракосочетание
Между 1814 и 1819
Муж: Алексей Максимович
Работа или профессия
После 1814
Крепостная казённая крестьянка
Рождение ребёнка
03.02.1838 ст.
Сын: Максимов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Максимович
Смерть
После 1850