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Аксинья Никитична

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Место рождения

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1799
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1799
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1799
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Бракосочетание
Между 1814 и 1819

Муж: Алексей Максимович

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 1814
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крепостная казённая крестьянка
Рождение ребёнка
03.02.1838 ст.

Сын: Максимов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Максимович

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1850
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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