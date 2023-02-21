Шанаурин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Шанаурин Данило
Отец ребёнка: Шанаурин Леонтей
Рождение ребёнка
1727
Сын: Шанаурин Василей
Отец ребёнка: Шанаурин Леонтей
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Наянов Степанида
Отец ребёнка: Шанаурин Леонтей
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы