Шанаурин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаурин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шанаурин Данило

Отец ребёнка: Шанаурин Леонтей

Рождение ребёнка
1727

Сын: Шанаурин Василей

Отец ребёнка: Шанаурин Леонтей

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Наянов Степанида

Отец ребёнка: Шанаурин Леонтей

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
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