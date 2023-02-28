Левашов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1783
Дата смерти05.10.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1783
Место жительства
С 1813
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1815 по 1822
Место жительства
По 1836
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
05.10.1848
Место жительства
По 1848