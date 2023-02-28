Левашов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашов Василий Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.10.1783

Дата смерти

05.10.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1783
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1813
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1815 по 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1836
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
05.10.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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