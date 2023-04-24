Надымова (Хозяшева) Иустиния Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надымова (Хозяшева) Иустиния Власова

Место рождения

Никулина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Бракосочетание
30.10.1849 ст.

Муж: Надымов Яков Петров

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#116
Рождение ребёнка
27.04.1850 ст.

Дочь: (Надымова) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Надымов Яков Петров

Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#173
Смерть
Неизвестно

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