Надымова (Хозяшева) Иустиния Власова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1849 ст.
Муж: Надымов Яков Петров
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#116
Рождение ребёнка
27.04.1850 ст.
Дочь: (Надымова) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Надымов Яков Петров
Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#173
Смерть
Неизвестно