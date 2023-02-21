Гульзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гильмутдин Бикмуллин
Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ляйлизямал Бикмуллина
Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Замалетдин Бикмуллин
Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Хуснизямал Бикмуллина
Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикмулла Рахматуллин
Смерть
Неизвестно