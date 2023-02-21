Гульзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульзямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гильмутдин Бикмуллин

Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ляйлизямал Бикмуллина

Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Замалетдин Бикмуллин

Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Хуснизямал Бикмуллина

Отец ребёнка: Бикмулла Рахматуллин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмулла Рахматуллин

Смерть
Неизвестно
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