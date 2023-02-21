Юшков Егор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Юшкова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
25.09.1926
Мать ребёнка: Юшкова Анастасия Павловна
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
После 1930
Мать ребёнка: Юшкова Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно