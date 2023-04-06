Касимова (Люлькова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Люлькова) Анна

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Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

27.07.1914

Дата смерти

14.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1914

Отец: Люльков Василий

Мать: Люлькова Александра

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
17.11.1930

Муж: Касимов Александр Александрович

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
официально зарегистировались в 1973-1974 гг. По словам т. Оли, баба Аня ей расскзывала, что в церкви их (её с дедом) венчать отказались, так как она (невеста) была молода - 16 лет.
Рождение ребёнка
11.04.1932

Дочь: Зуева Валентина

Отец ребёнка: Касимов Александр Александрович

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Касимов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Касимов Александр Александрович

Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
в 12 км от ст. Суворовская
Место жительства
?.09.1946
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Александр Александрович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Скрыто настройками приватности
Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
?.07.1953
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
14.09.1993
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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