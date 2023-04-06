Касимова (Люлькова) Анна
Место рождения
Дата рождения27.07.1914
Дата смерти14.09.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1914
Отец: Люльков Василий
Мать: Люлькова Александра
Бракосочетание
17.11.1930
официально зарегистировались в 1973-1974 гг. По словам т. Оли, баба Аня ей расскзывала, что в церкви их (её с дедом) венчать отказались, так как она (невеста) была молода - 16 лет.
Рождение ребёнка
11.04.1932
Дочь: Зуева Валентина
Отец ребёнка: Касимов Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.02.1937
Сын: Касимов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Касимов Александр Александрович
Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
в 12 км от ст. Суворовская
Место жительства
?.09.1946
Рождение ребёнка
28.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касимов Александр Александрович
Скрыто настройками приватности
Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
?.07.1953
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1993