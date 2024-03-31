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Петров Олег Анатольевич
Петров Олег Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1979
Пол
Мужской
Отец
Петров Анатолий Николаевич
1954 г.р.
Мать
Петрова (Смолякова) Людмила Васильевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1979
Отец:
Петров Анатолий Николаевич
Мать:
Петрова Людмила Васильевна
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