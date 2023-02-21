Легконравов Сосипатр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравов Сосипатр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Легконравов Андрей Александрович

Мать: Легконравова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Легконравов Михаил Сосипаторович

Мать ребёнка: Легконравова Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Татьяна Сипаторовна

Мать ребёнка: Легконравова Нина Анатольевна

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Легконравов Андрей Сипаторович

Мать ребёнка: Легконравова Нина Анатольевна

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Смерть
1995
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
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