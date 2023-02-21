Легконравов Сосипатр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
1957
Сын: Легконравов Михаил Сосипаторович
Мать ребёнка: Легконравова Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Татьяна Сипаторовна
Мать ребёнка: Легконравова Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Легконравов Андрей Сипаторович
Мать ребёнка: Легконравова Нина Анатольевна
Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Смерть
1995