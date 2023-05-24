Ита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Бурдоль Павел
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Бурдоль Павел
Рождение ребёнка
1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдоль Павел
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бурдоль Григорий Павлович
Отец ребёнка: Бурдоль Павел
Рождение ребёнка
1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдоль Павел
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бурдоль Сима Павловна
Отец ребёнка: Бурдоль Павел
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бурдоль Бениамин Павлович
Отец ребёнка: Бурдоль Павел
Смерть
Неизвестно