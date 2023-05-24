Ита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1888 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
Скрыто настройками приватности
1910 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бурдоль Борис Павлович

Отец ребёнка: Бурдоль Павел

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бурдоль Михаил Павлович

Отец ребёнка: Бурдоль Павел

Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдоль Павел

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бурдоль Григорий Павлович

Отец ребёнка: Бурдоль Павел

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдоль Павел

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бурдоль Сима Павловна

Отец ребёнка: Бурдоль Павел

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бурдоль Бениамин Павлович

Отец ребёнка: Бурдоль Павел

Смерть
Неизвестно

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