Бунтина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1926

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бунтин Михаил

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.440об-441.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Михаил

Смерть
Неизвестно
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