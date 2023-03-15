Бунтина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1926
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бунтин Михаил
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.440об-441.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Михаил
Смерть
Неизвестно