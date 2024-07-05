Варвара Абакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Абакумовна

Варвара Абакумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Маремьяна Ильинична

Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Афонасий Ильич

Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Василий Ильич

Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Никита Ильич

Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Василий Ильич

Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.