Варвара Абакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Маремьяна Ильинична
Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дегтярев Илья Тимофеевич
Смерть
Неизвестно