Петров Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Карпова Ирина
Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Александра
Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Любовь
Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Клавдия
Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Геннадий
Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна