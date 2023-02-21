Петров Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иосиф

Петров Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Карпова Ирина

Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Александра

Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Любовь

Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Клавдия

Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Геннадий

Мать ребёнка: Петрова Дарья Федоровна

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