Котенко Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1904
Дата смерти07.02.1904 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
07.02.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборождена | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQB-6?i=700&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.02.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
Рождение
?.02.1904
Отец: Котенко Дмитрий Иванович