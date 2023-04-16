Красюк Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красюк Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1943

Сын: Красюк Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Красюк Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красюк Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Красюк Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красюк Николай Ефимович

Отец ребёнка: Красюк Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красюк Ефим

Смерть
Неизвестно
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