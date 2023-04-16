Красюк Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1943
Сын: Красюк Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Красюк Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красюк Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Красюк Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Красюк Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красюк Ефим
Смерть
Неизвестно