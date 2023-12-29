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Селивонова (...) Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
бездворная посполитая
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1766

Муж: Селивонов Максим Силвестров

Рождение ребёнка
1766

Сын: Селивонов Иоанн Максимович

Отец ребёнка: Селивонов Максим Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Селивонов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Селивонов Максим Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Селивонов Кондрат Максимович

Отец ребёнка: Селивонов Максим Силвестров

Рождение ребёнка
1774

Сын: Селивонов Сергей Максимович

Отец ребёнка: Селивонов Максим Силвестров

Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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