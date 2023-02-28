Губина Васса Федоровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Любовь Кирилловна
Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васюкова Феодосия Губина
Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно