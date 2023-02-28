Губина Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Васса Федоровна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Любовь Кирилловна

Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васюкова Феодосия Губина

Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Губин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Губин Тимофей Кириллович

Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Губин Кирилл Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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