Алипова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алипова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Матрена Степановна

Отец ребёнка: Алипов Степан

село Отрадовка Азовский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алипова Елена

Отец ребёнка: Алипов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алипова Евдокия

Отец ребёнка: Алипов Степан

Смерть
Неизвестно
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