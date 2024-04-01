Алипова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Матрена Степановна
Отец ребёнка: Алипов Степан
село Отрадовка Азовский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алипова Елена
Отец ребёнка: Алипов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алипова Евдокия
Отец ребёнка: Алипов Степан
Смерть
Неизвестно