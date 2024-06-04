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Широков Родион (Ротка) Деев

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1624

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624

Отец: Широков Дей (Дейко Авдей) (Дейко, Авдей) Федотов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Широков Мирон (Миронко) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646

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