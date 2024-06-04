Широков Родион (Ротка) Деев
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1624
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624
Отец: Широков Дей (Дейко Авдей) (Дейко, Авдей) Федотов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Широков Мирон (Миронко) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646