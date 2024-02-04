Агеева Антонина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева Антонина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агеев Егор Петрович

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Лысов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Александр Александрович

Отец ребёнка: Лысов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Александр

Смерть
1989

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