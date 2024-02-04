Агеева Антонина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агеев Егор Петрович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Лысов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысов Александр Александрович
Отец ребёнка: Лысов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысов Александр
Смерть
1989