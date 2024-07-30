Цикунова (Новикова) Тамара Васильевна 28.04.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цикунова (Новикова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

28.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1945

Отец: Новиков Василий Васильевич

Мать: Новикова (Ильяшенко) Вера Федоровна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
1969

Сын: Цикунов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Цикунов Александр Данилович

Рождение ребёнка
03.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цикунов Александр Данилович

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
1973

Сын: Цикунов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Цикунов Александр Данилович

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