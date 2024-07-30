Цикунова (Новикова) Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1945
Рождение ребёнка
1969
Сын: Цикунов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Цикунов Александр Данилович
Рождение ребёнка
03.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цикунов Александр Данилович
Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
1973
Сын: Цикунов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Цикунов Александр Данилович