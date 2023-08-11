Шульпинова (Дудёнкова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1955
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1955
Отец: Дудёнков Александр Матвеевич
Мать: Дудёнкова Варвара
Рождение ребёнка
24.06.?
Сын: Шульпинов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шульпинов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шульпинов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульпинов Николай