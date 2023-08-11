Шульпинова (Дудёнкова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульпинова (Дудёнкова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1955

Отец: Дудёнков Александр Матвеевич

Мать: Дудёнкова Варвара

Рождение ребёнка
24.06.?

Сын: Шульпинов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шульпинов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шульпинов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульпинов Николай

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