Мухамятжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамятжан

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибжамаль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамметжанов Ахметжан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алибаева Катия Первая Жена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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