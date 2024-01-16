Корзникова Евгения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Евгения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Митродора Ильинична

Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913

Сын: Корзников Георгий Ильич

Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Илья Петрович

д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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