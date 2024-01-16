Корзникова Евгения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Митродора Ильинична
Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Корзников Илья Петрович
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
Неизвестно