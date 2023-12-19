Зубова Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931 или 22.09.1932
Дочь: Зубова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Зубов Василий Ульянович
Рождение ребёнка
1934 или 20.08.1935
Дочь: Зубова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зубов Василий Ульянович
Смерть
Неизвестно