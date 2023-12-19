Зубова Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Василий Ульянович

Рождение ребёнка
1931 или 22.09.1932

Дочь: Зубова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Зубов Василий Ульянович

Рождение ребёнка
1934 или 20.08.1935

Дочь: Зубова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зубов Василий Ульянович

Смерть
Неизвестно

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