Шевцов Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1966

Дата смерти

26.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1966

Отец: Шевцов Владимир Филиппович

Мать: Шевцова (Юмашева) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
03.02.1989

Сын: Шевцов Артем Игоревич

Мать ребёнка: Шевцова (Разуваева) Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
08.05.1994

Дочь: Баразнаускас (Шевцова) Алена Игоревна

Мать ребёнка: Шевцова (Разуваева) Светлана Юрьевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
26.08.1999

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