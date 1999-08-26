Шевцов Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1966
Дата смерти26.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1966
Рождение ребёнка
03.02.1989
Мать ребёнка: Шевцова (Разуваева) Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
08.05.1994
Дочь: Баразнаускас (Шевцова) Алена Игоревна
Мать ребёнка: Шевцова (Разуваева) Светлана Юрьевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
26.08.1999