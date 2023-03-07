Черемисинова (Вохмянина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1860
Сын: Черемисинов Пимин
Отец ребёнка: Черемисинов Михаил
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный: дядя Михаил (да было 2 Михаила: отец и дядя)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Михаил
Смерть
Неизвестно