Черемисинова (Вохмянина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремисинова (Вохмянина) Мария Яковлевна

Черемисинова (Вохмянина) Мария Яковлевна

avatar

Место рождения

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.08.1860

Сын: Черемисинов Пимин

Отец ребёнка: Черемисинов Михаил

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный: дядя Михаил (да было 2 Михаила: отец и дядя)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close