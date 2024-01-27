Куцевич Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Куцевич Петр
Рождение ребёнка
09.01.1925
Дочь: Радченко Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковенко Раиса
Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янина Таисия
Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно