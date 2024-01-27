Куцевич Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуцевич Фёдор Петрович

Куцевич Фёдор Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Куцевич Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1925

Дочь: Радченко Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куцевич Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куцевич Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковенко Раиса

Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янина Таисия

Мать ребёнка: Куцевич Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куцевич Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close