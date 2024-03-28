Эделева Зоя
Место рожденияБелебей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эделева) Нина Петровна
Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эделева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эделев Пётр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Эделева) Евгения Петровна
Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно