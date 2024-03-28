Эделева Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эделева Зоя

Место рождения

Белебей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эделев Николай Петрович

Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эделева) Нина Петровна

Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эделева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эделев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эделев Пётр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Эделева) Евгения Петровна

Отец ребёнка: Эделев Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно

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