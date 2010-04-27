(Кондрашина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондрашина) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1944

Дата смерти

27.04.2010

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1944

Отец: Кондрашин Лука

Мать: (Анненкова) Мария

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений

Место жительства
2010
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Курганская 30
Смерть
27.04.2010
рак груди

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