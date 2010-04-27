(Кондрашина) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1944
Дата смерти27.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1944
Отец: Кондрашин Лука
Мать: (Анненкова) Мария
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений
Место жительства
2010
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Курганская 30
Смерть
27.04.2010
рак груди