Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ирина Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Любовь Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агрипина Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Владимир Димитриев
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агрипина Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Димитрева
Отец ребёнка: Димитрий Петров
Работа или профессия
Неизвестно