Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ирина Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Любовь Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агрипина Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Владимир Димитриев

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агрипина Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Димитрева

Отец ребёнка: Димитрий Петров

Работа или профессия
Неизвестно
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