Рудницкая (Туровская) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туровский Владислав
Мать: Туровская (Зауэр) Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рудницкий) Мария
Отец ребёнка: Рудницкий Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудницкий Александр
Отец ребёнка: Рудницкий Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рудницкая) Валентина
Отец ребёнка: Рудницкий Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудницкий Олег
Отец ребёнка: Рудницкий Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудницкий Петр