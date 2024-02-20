Рудницкая (Туровская) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкая (Туровская) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туровский Владислав

Мать: Туровская (Зауэр) Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рудницкий) Мария

Отец ребёнка: Рудницкий Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудницкий Александр

Отец ребёнка: Рудницкий Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рудницкая) Валентина

Отец ребёнка: Рудницкий Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудницкий Олег

Отец ребёнка: Рудницкий Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудницкий Петр

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